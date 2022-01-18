شاهد.. موسيماني يُحطم هاتف صحفي بسبب سؤال عن «كهربا»

الثلاثاء، 18-01-2022
04:01 م
أثار بيتسو موسيماني
المدير الفني لفريق الأهلي، الجدل في الساعات الأخيرة،
بعدما ظهر في فيديو وهو ينفعل على أحد الصحفيين، بسبب محمود عبد المنعم “كهربا
”
لاعب القلعة الحمراء، والمعار لأحد الأندية التركية.
وجاء انفعال موسيماني
على الصحفي بعدما وجه له سؤال عن محمود “كهربا
” بعد
إعارته لهاتاي سبور.
وظهر موسيماني
في الفيديو وهو يدفع أيدي الصحفي بغضب شديد، لحظة توجيه
السؤال له، ليسقط الهاتف من يد الصحفي أرضًا، مما أثار الفيديو الجدل عبر وسائل
التواصل الإجتماعي، من تصرف مدرب الأهلي.
ورحل كهربا
عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، معارا إلى
نادي هاتاي سبور التركي لنهاية الموسم الحالي، بعدما خرج من حسابات موسيماني
.
وكان بيتسو موسيماني
مدرب الأهلي قد صرح مؤخرا بأنه تفاجأ برحيل كهربا
لأحد أندية الدوري التركي.
وينص عقد كهربا
مع هاتاي على أنه يحق للنادي التركي خلال مدة محددة شراء
اللاعب نهائيا دون العودة للأهلي.
وشارك كهربا
في مباراة هاتاي الأخيرة وصنع هدفًا لفريقه في الفوز على جالطة
سراي 4-2، في الدقيقة 79 من عمر المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي، في الجولة
21 للدوري التركي.
وصنع كهربا
الهدف بعد 4 دقائق فقط بعدما شارك كبديل في الدقيقة 75 على حساب
زميله محمد كمارا.