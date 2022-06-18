صدمة.. منتخب دولة عربية مهدد بالاستبعاد من كأس العالم بقطر

السبت، 18-06-2022
12:27 م
أكد تقرير صحفي أن منتخب تونس
مهدد بالاستبعاد
من بطولة كأس
العالم 2022 التي ستقام في قطر
في الفترة من 21 نوفمبر المقبل حتى 18 ديسمبر.
وذكر موقع “لو 360 سبورت المغربي”، أن وزارة الرياضة التونس
ية
باتت تلوح بتسليط عقوبات قاسية على الاتحاد التونس
ي لكرة القدم، وحل المكتب التنفيذي،
مما يهدد مستقبل الكرة المحلية ويجعلها عرضة لتجميد النشاط.
وأضاف الموقع، أن العقوبات المحتملة من قبل وزارة الرياضة
التونس
ية، قد تؤدي إلى استبعاد
منتخب تونس
من المشاركة في كأس العالم
2022.
وقال وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونس
ي، في تصريحات أبرزها
الموقع المغربي: "لا أريد الحديث عن هذا الأمر في الوقت الحالي، ما يمكنني قوله
إن تألق منتخب تونس
في اليابان يجب أن يكون فخرا للجميع وليس للاتحاد التونس
ي فقط،
يجب أن تفخر وزارة الرياضة بالمنتخب الوطني أيضا".
وأوضح “الجريء”، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فرض
في عام 2019 عقوبات على الاتحاد المحلية التي تدخلت في مهام عمل لجان التأديب أو الاستئناف
والتي يجب أن تتمتع بالاستقلالية، إذ لا يحق للمكتب التنفيذي التأثير على قرارات اللجان
المحلية.
وبسؤاله عن إمكانية مخاطبة الفيفا بعد تهديد وزارة الشباب
والرياضة بحل المكتب التنفيذي للاتحاد التونس
ي، أجاب: "أتمنى ألا يحدث ذلك، وأن
نحل مشاكلنا الداخلية دون اللجوء للاتحاد الدولي".
ويتواجد منتخب تونس
في المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم
2022، بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا.