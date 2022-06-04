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كاف يعلن استبعاد هذه الأندية من بطولة إفريقيا

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كاف
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السبت، 04-06-2022 01:39 م

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، منع أي نادي من المشاركة في البطولات الإفريقية حال صدور أحكام نهائية في القضايا المرفوعة ضده.
وألزم الكاف، الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية لتسوية كافة القضايا قبل ٣١ مارس ٢٠٢٢.
وسوف يتابع الاتحاد الإفريقي والفيفا، جميع المعلومات عن الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية وسيتم استبعاد أي نادي عليه أحكام.
وكان قد توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد،  في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وجاء الهدف الأول  فى الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .
وأضاف  زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.
 

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