الجمعة 27 أكتوبر 2023
توقيت مصر 20:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة جديدة للدولار أمام الجنيه في السوق السوداء.. كم وصل الآن؟

بعد 4 شهور زواج.. عروس تقتل زوجها أثناء سهرة حمراء بسبب ما فعله أثناء رقصها

أحمد موسى يهاجم الغرب بسبب وصف حماس بالإرهابية

بسبب غزة.. محمد سلام يعتذر عن المشاركة في مسرحية بالسعودية: لما ربنا يسألني هقوله أيه؟

تعليق مفاجئ من عمرو أديب على موقف السعودية من الحرب على غزة

شاهد.. رونالدو يفك حذاء زميله في الفريق بأسنانه

صدمة كبيرة لجمهور الأهلي قبل لقاء صن داونز

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات القادمة

شاهد.. الاحتلال يعتدي على قس ومسيحيين لمنعهم من الصلاة في القدس

راقي شرعي يكشف عن عشب يفك سحر الأرحام وتعطيل الإنجاب

صدمة كبيرة لجمهور الأهلي قبل لقاء صن داونز

IMG-20231026-WA0015
الأهلي وصن داونز
الخميس، 26-10-2023 12:12 م


علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على اختيار حكم مباراة الأهلي وصن داونز، عبر حسابه على فيسبوك.
وكتب: "الاتحاد الافريقي لن يتوقف عن مضايقة النادي الاهلي ، تم تعيين بكاري جساما الاثيوبي الحكم  الذي يتفنن في معاداة الاهلي في كل مباراة حكمها له ، عينه حكما لمباراة الذهاب مع صن داونز الجنوب افريقي".
وتأهل الأهلي إلى نصف نهائى الدوري الإفريقي لمواجهة صن داونز أو بيترو أتليتكو بعدما حصل على بطاقة التأهل من سيمبا 3-3 مجموعة المباراتين فى المباراة التى اقيمت على ملعب القاهرة فى إياب دور ربع نهائى الدوري الإفريقي.
وسجل كهربا هدف التعادل في الدقيقة 74 من متابعة جيدة من كهربا.
وجاء هدف سيمبا من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء وسط رعونة من دفاع الأهلي
وجاء ذلك القرار بداعى التسلل على محمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 60، وسجل كهربا هدفاً فى الدقيقة 26 ولكن تم إلغاؤه بداعى التسلل على بيرسى تاو.
وأهدر النادي الأهلي العديد من الفرص التى أتيحت لهم خلال الشوط الأول.

إقرأ ايضا

IMG-20231026-WA0024

شاهد.. رونالدو يفك حذاء زميله في الفريق بأسنانه

IMG-20231024-WA0017

تعليق مفاجئ من رونالدو بعد لقاء ولي العهد السعودي

IMG-20231024-WA0007

خناقة مع كولر.. أول تعليق لنجم الأهلي بعد استبعاده من تشكيلة الفريق

أخبار متعلقة

IMG-20231024-WA0007

خناقة مع كولر.. أول تعليق لنجم الأهلي بعد استبعاده من تشكيلة الفريق

IMG-20231018-WA0012

حسين لبيب يفجر مفاجأة عن عودة إمام عاشور للزمالك

IMG-20231009-WA0012

بعد الإصابة القوية.. الكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي

2021_04_خالد-الغندور

تعليق مفاجئ من خالد الغندور على إمام عاشور

Capture

مشاداة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي

Capture

إمام عاشور لجماهير الأهلي: أنا هنا لتكرار ما قام به أبوتريكة