صدمة كبيرة لجمهور الأهلي قبل لقاء صن داونز

الخميس، 26-10-2023
12:12 م
علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على اختيار حكم مباراة الأهلي وصن داونز
، عبر حسابه على فيسبوك.
وكتب: "الاتحاد الافريقي لن يتوقف عن مضايقة النادي الاهلي ، تم تعيين بكاري جساما الاثيوبي الحكم الذي يتفنن في معاداة الاهلي في كل مباراة حكمها له ، عينه حكما لمباراة الذهاب مع صن داونز
الجنوب افريقي".
وتأهل الأهلي إلى نصف نهائى الدوري الإفريقي لمواجهة صن داونز
أو بيترو أتليتكو بعدما حصل على بطاقة التأهل من سيمبا 3-3 مجموعة المباراتين فى المباراة التى اقيمت على ملعب القاهرة فى إياب دور ربع نهائى الدوري الإفريقي.
وسجل كهربا هدف التعادل في الدقيقة 74 من متابعة جيدة من كهربا.
وجاء هدف سيمبا من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء وسط رعونة من دفاع الأهلي
وجاء ذلك القرار بداعى التسلل على محمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 60، وسجل كهربا هدفاً فى الدقيقة 26 ولكن تم إلغاؤه بداعى التسلل على بيرسى تاو.
وأهدر النادي الأهلي العديد من الفرص التى أتيحت لهم خلال الشوط الأول.