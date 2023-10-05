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مشاداة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي

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مشاداة حسين الشحات
الخميس، 05-10-2023 10:51 ص

 

رغم تألقه خلال مباريات الأهلي الأخيرة، ظهر لاعب وسط الأهلي حسين الشحات عصبيا في مواجهة إنبي في نصف نهائي كأس مصر، وخرج عن النص ليحصل على إنذار بسبب العصبية، وانتهى الأمر بمشادة مع المدرب سامي قمصان عقب استبداله في الشوط الثاني من المباراة، التي حسمها الأهلي بثلاثية نظيفة.

 

دخل جناح النادي الأهلي حسين الشحات، في مشادة كلامية مع سامي قمصان، مدرب النادي الأهلي، أثناء استبداله في مباراة إنبي.

 

مشادة الشحات وقمصان

بدأت المشكلة أثناء استبدال الشحات، حيث كان اللاعب لديه إنذار ويسير بشكل بطيء وسط مطالب من الحكم بسرعة خروجه من أقرب نقطة.

 

الشحات

وبسبب تخوف المدرب سامي قمصان من تعرض اللاعب للطرد، طالبه بسرعة الخروج، ليرد اللاعب أنا عملت إيه؟ قبل أن يتدخل خالد بيبو مدير الكرة لانهاء الامر”.

 

قناة الأهلي تطالب الشحات بالهدوء

طالب أيمن شوقي، لاعب الأهلي السابق والإعلامي بقناة النادي الأهلي، حسين الشحات جناح الفريق الأحمر، بالهدوء بعد مشادته مع سامي قمصان المدرب العام للفريق.

 

 

وقال أيمن شوقي في تصريحات خلال الاستديو التحليلي عقب المباراة: «أوجه رسالة إلى حسين الشحات، كأخ أكبر له، يجب عليك أن تتحلى بالهدوء خلال المباريات».

أضاف شوقي: «يجب عليك أن تكون هادئًا خلال المباريات، لأنك ستتعرض لاستفزازات من الخصوم، وهذا أمر طبيعي، لكن عليك أن تتحكم في أعصابك».

وتابع: «في مباريات دوري أبطال إفريقيا، الحكام تتعرض للضغط وفي الأغلب يعملون حساب لصاحب الأرض، فإذا لم تتحكم في نفسك قد يؤدي الأمر إلى طردك».

وأتم: «أنت لاعب كبير، وقدمت مستوى مميز مع النادي الأهلي، في الموسم الماضي، لكن يجب أن تهدأ خلال انفعالاتك في المباريات».

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