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خناقة مع كولر.. أول تعليق لنجم الأهلي بعد استبعاده من تشكيلة الفريق

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أحمد عبدالقادر
الثلاثاء، 24-10-2023 10:29 ص
علق أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرار خروجه من قائمة الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني اليوم في بطولة الدوري الإفريقي “دوري السوبر الإفريقي”.

ونشر أحمد عبد القادر، صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وهو يشير بعلامة النصر، وكتب عليها: "روق بالك واسعى والباقي بتاع ربنا.. مساءكم جميل".

رحيل أحمد عبد القادر عن الأهلي 
أكد الناقد الرياضي بليغ أبو عايد، أن أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي في طريقه للرحيل خلال شهر يناير 2024، على خلفية مشادته السابق مع “كولر” المدير الفني للفريق، مشيرا إلى أن هناك موافقة مبدئية على رحيله، بعد المفاوضات التي يقودها حمدي فتحي لضمه إلى نادي الوكرة القطري،.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأفضل للأهلي أمام سيمبا التنزاني هي مشاركة حسين الشحات بشكل أساسي، لأنه يؤدي بشكل أفضل على العكس عندما يشارك كبديل".

وأضاف: "الأهلي سيواجه صعوبة أمام سيمبا الذي يمتلك لاعبين جيدين، ولذلك يجب مواجهته بخط وسط قوي يضم العناصر المميزة وعلى رأسهم مروان وديانج وإمام عاشور".

قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا
أعلن السويسري مارسيل كولر، قائمة فريق  الأهلي، لمواجهة منافسه سيمبا التنزاني، في مباراة إياب دور ربع نهائي الدوري الأفريقي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى مخلوف ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح.

الوسط : إمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ورضا سليم ومحمد الضوي كريستو وبيرسي تاو
وطاهر محمد طاهر.

الهجوم: موديست وكهربا وصلاح محسن.

وشهدت القائمة عودة موديست بعد غيابه عن المباراة الماضية، فيما تم استبعاد كلا من أحمد عبدالقادر ومحمود متولي وأكرم توفيق وعمرو السولية وكريم نيدفيد وكريم فؤاد ومحمد زعلوك وحمزة علاء ومعتز محمد.

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