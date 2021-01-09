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صدمة في الزمالك بسبب فرجاني ساسي والنادي يقرر تجميده

 
السبت، 09-01-2021 03:56 م المصريون

حالة من الصدمة انتابت الجهاز الفنى للزمالك، بسبب مماطلة الدولي التونسي فرجاني ساسي، وطلبه مبلغًا ضخمًا لتجديد عقده مع القلعة البيضاء، خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وهو ما دفع الجهاز إلى تجميده.
ويحق لـ ساسى التوقيع لأى نادٍ آخر دون الرجوع للزمالك فى يناير الجارى على أن يرحل مجانا بنهاية الموسم بانتهاء عقده مع القلعة البيضاء الذى استمر لمدة 3 مواسم.
وأخطر ساسى المدير الإدارى للفريق أحمد زاهر بعودته وأسرته للقاهرة مساء أمس قادما من بلاده تونس بعدما حصل على إذن من إدارة النادي لزيارة والدته المريضة والتقاط الأنفاس لتقرير مصيره بشأن ملف التجديد للقلعة البيضاء أو الرحيل بنهاية الموسم.
ويرى الجهاز الفني أن عدم حسم ساسي لملف التجديد وغيابه عن مباريات سموحة وإنبى الماضيتين والطلائع اليوم بالدوري يصعب من فرص عودته على حساب الثلاثى الملتزم طارق حامد وروقا وإمام عاشور.
 

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