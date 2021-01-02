السبت، 02-01-2021
08:57 م
المصريون
اجتاحت موجة غضب جمهور الزمالك
خلال الساعات الماضية، تزامنًا مع أنباء عن رحيل
نجم وسط الفريق التونسي فرجاني ساسي
إلى الدحيل القطري
.
وتزامنت هذه الأنباء التي لم يعلق عليها أي أحد من مسئولي الزمالك
مع استبعاد اللاعب من قائمة الفريق أمام إنبي في اللقاء الذي يجلاي حاليًا في مسابقة الدوري الممتاز.
جاء هذا في حين كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
، عن سبب استبعاد الدولي التونسي فرجاني ساسي
من مواجهة إنبي.
وقال محمد أسامة في تصريح خاص للموقع الرسمي، أن فرجاني ساسي
اشتكى من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وهو ما دفع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لاستبعاده من مواجهة إنبي.