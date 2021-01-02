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رحيل فرجاني ساسي لفريق قطري يثير غضب "الزملكاوية"

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
 
السبت، 02-01-2021 08:57 م المصريون
اجتاحت موجة غضب جمهور الزمالك خلال الساعات الماضية، تزامنًا مع أنباء عن رحيل نجم وسط الفريق التونسي فرجاني ساسي إلى الدحيل القطري.

وتزامنت هذه الأنباء التي لم يعلق عليها أي أحد من مسئولي الزمالك مع استبعاد اللاعب من قائمة الفريق أمام إنبي في اللقاء الذي يجلاي حاليًا في مسابقة الدوري الممتاز. 

جاء هذا في حين كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب استبعاد الدولي التونسي فرجاني ساسي من مواجهة إنبي. 

وقال محمد أسامة في تصريح خاص للموقع الرسمي، أن فرجاني ساسي اشتكى من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وهو ما دفع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لاستبعاده من مواجهة إنبي.
 

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