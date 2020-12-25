حسين السيد يكشف موقف فرجاني ساسي من التجديد

أكد حسين السيد رئيس اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، أن الإدارة بصدد الانتهاء من مستحقات اللاعب التونس فرجاني ساسي خلال الفترة القليلة المقبلة لحسم ملف التجديد له بعد تأكيد اللاعب رغبته في الاستمرار بين صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.

وأضاف السيد أن فرجاني ساسي لاعب محترف ويقدر قيمة الزمالك ويعلم أن إدارة النادي ترغب في المقابل في الإبقاء على اللاعب وكل ما طلبه حالياً هو الحصول على المستحقات المالية المتأخرة للاتفاق النهائي على عقود التجديد مع القلعة البيضاء.

واستبعد حسين السيد توقيع فرجاني ساسي لأي نادي خلال يناير المقبل قبل 6 أشهر من العقد الحالي للزمالك لأننا نشعر أنه أحد أبناء الزمالك المخلصين في الفترة الحالية ولا يريد الرحيل عن النادي.