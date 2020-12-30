أمير مرتضى منصور يتلقى صدمة جديدة ويُعلق : «بدون أي سبب»

الأربعاء، 30-12-2020
09:48 ص
المصريون
أكد أمير مرتضى منصور
المشرف العام السابق على الكرة بنادي
الزمالك
، أنه ممنوع من الظهور
في القنوات الفضائية المصرية بدون أي سبب، مشيرًا
إلى أنه وافق على الظهور
في برنامج الإعلامي هاني حتوت، لكن جاءه الرد بمنع
ه بعد
ذلك.
وأوضح أمير عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"،
أنه تلقى دعوة من الإعلامي هاني حتحوت للظهور
في برنامجه الخاص عبر قناة صدى البلد،
للرد على كل ما يُقال، مشيرًا إلى أنه وافق على ذلك لكنه فوجئ بإبلاغه فيما بعد بمنع
ه
من الظهور
عبر القناة وكل القنوات الأخرى دون إبداء الأسباب.
وكتب " الاعلامي هاني حتحوت طلب مني أن أكون ضيف برنامجه
اليوم للرد على جميع التساؤلات والاكاذيب المنتشرة الفترة الأخيرة وبعد أن وافقت على
الظهور
للرد على حملة التشويه التي تقودها معظم القنوات ولتوضيح الصورة للجماهير فوجئت
بإبلاغي بمنع
ي من الظهور
في القناة او اي قناة اخرى دون إبداء أسباب!".