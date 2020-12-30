الأربعاء 30 ديسمبر 2020
توقيت مصر 11:54 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالصور.. أميرة شرابي تفاجئ الجميع بخلع الحجاب

النيابة تحسم سبب وفاة حاتم علي بشكل مفاجيء داخل الفندق

فيديو مؤثر من رغد صدام حسين في ذكري إعدام والدها

قرار عاجل من " ترامب " ضد الجيش الصيني

شمس البارودي: ما حدث معي أمام قبر الرسول سبب اعتزالي

الكشف عن أفعال صادمة للسياح الإسرائليين داخل فنادق دبي

أمير مرتضى منصور يتلقى صدمة جديدة ويُعلق : «بدون أي سبب»

" العدل" تمنح الضبطية القضائية لهذه الفئة

بايدن يستعين بقانون حربي لحل هذا الأمر العاجل

مرتضى منصور يقاضي طفل 9 سنوات نجل إعلامي شهير

ADS
 

أمير مرتضى منصور يتلقى صدمة جديدة ويُعلق : «بدون أي سبب»

870756_0
أمير مرتضى منصور
 
الأربعاء، 30-12-2020 09:48 ص المصريون

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك، أنه ممنوع من الظهور في القنوات الفضائية المصرية بدون أي سبب، مشيرًا إلى أنه وافق على الظهور في برنامج الإعلامي هاني حتوت، لكن جاءه الرد بمنعه بعد ذلك.
وأوضح أمير عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أنه تلقى دعوة من الإعلامي هاني حتحوت للظهور في برنامجه الخاص عبر قناة صدى البلد، للرد على كل ما يُقال، مشيرًا إلى أنه وافق على ذلك لكنه فوجئ بإبلاغه فيما بعد بمنعه من الظهور عبر القناة وكل القنوات الأخرى دون إبداء الأسباب.
وكتب " الاعلامي هاني حتحوت طلب مني أن أكون ضيف برنامجه اليوم للرد على جميع التساؤلات والاكاذيب المنتشرة الفترة الأخيرة وبعد أن وافقت على الظهور للرد على حملة التشويه التي تقودها معظم القنوات ولتوضيح الصورة للجماهير فوجئت بإبلاغي بمنعي من الظهور في القناة او اي قناة اخرى دون إبداء أسباب!".
 

إقرأ ايضا

20201129230649822

مرتضى منصور يقاضي طفل 9 سنوات نجل إعلامي شهير

شوبير

شوبير: فيه شخص هيتسبب في كارثة للكورة المصرية .. ومنك لله ياللي في بالي

إبراهيم سعيد

شاهد.. إبراهيم سعيد ينفعل على المذيع: ارحمني عشان جبت أخري منك .. ورضا عبد العال يتدخل

أخبار متعلقة

أمير و مرتضى

" مرتضى" يخرج بتصريحات نارية بعد صمته لأيام: مش عارف تجدد للاعيبة يبقى تمشي

215584_0

أزمة جديدة في الزمالك بعد صدمة «الكلية الحربية»

أمير و مرتضى

أمير مرتضى منصور يفاجيء الجميع بمؤتمر صحفي من الإمارات

1548122004

أمير مرتضى منصور يغادر مصر وصحيفة إماراتية تفجر مفاجأة

images

«ميدو» يهاجم أمير مرتضى منصور:« وحياة أمك لاعلمك الأدب»

Capture

الزمالك يتمسك بعمر السعيد ويرفض رحيله