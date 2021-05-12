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المشجع المتهم بسب شيكابالا في القمة يفجر مفاجأة: موقف غريب في المدرجات وراء ما حدث

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المشجع المتهم بسب شيكابالا في القمة يفجر مفاجأة: موقف غريب في المدرجات وراء ما حدث
Native
الأربعاء، 12-05-2021 08:01 ص أحمد عادل شعبان
خرج ضياء سليمان - مشجع الأهلي - الذي تم تداول صورته في المواقع بوصفه تفوه بسباب غير لائق تجاه شيكابالا عن صمته.

وقال في بيان مقتضب عبر فيس بوك: رسالة إلى كل من يهمه الأمر بعد تداول صورتي على مواقع التواصل الاجتماعي واتهامي بأنني قمت بتجريح اللاعب شيكابالا والإساءة له وهذا ما لم يحدث إطلاقا لأنني أكن لنادي الزمالك وجماهيره كل الاحترام والتقدير.

وأضاف: أردت أن أوضح ما حدث بالتفصيل هذه الصورة الملتقطة لي وأنا منفعل في
المدرجات ما هي إلا مشادة بيني وبين أحد الجماهير الذي تبين بعد ذلك أننا
تربطنا ببعضنا البعض علاقة صداقة قديمة ولكن المسافة البعيدة بيني وبينه
جعلت الرؤية غير واضحة له ولي وتحدثنا سويا بعد المباراة واعتذرنا لبعضنا البعض ولكن لم يحدث أن نطق لساني بأي كلمة بها إساءة تجاه اللاعب شيكابالا من قريب أو بعيد.
 

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