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شاهد .. شيكابالا ينشر صورة مهينة لنجم الأهلي ردا على سخريته منه

شيكابالا
شاهد .. شيكابالا ينشر صورة مهينة لنجم الأهلي ردا على سخريته منه
Native
الإثنين، 17-05-2021 08:20 ص أحمد عادل شعبان
رد محمود عبد الرازق شيكابالا - قائد الزمالك - على سخرية نجم الأهلي السابق منه عبر حسابه بـ تويتر.

وتهكم عبد الفضيل على خبر بعنوان "شيكابالا يشاهد مباراة الزمالك أمام الأهلي في بطولة الجمهورية 2003.

وعلق عبد الفضل على الخبر قائلا: اسمها شيكابالا يشاهد خسارة الزمالك أمام الأهلي 2003.

ورد شيكا بنشر صورة له من مباراة سابقة بين الأهلي والزمالك تظهر عبد الفضيل وهو نائم أرضا بعدما قام شيكا بمرواغته ، وتضمنت الصورة تعليقا من أحد مشجعي الزمالك يعلق على الصورة قائلا: فوائد السباحة في أرض الملعب.
 

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