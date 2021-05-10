صراع بين شيكابالا وأوباما قبل قمة الأهلي والزمالك

الإثنين، 10-05-2021
02:05 م
يفاضل باتريس
كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك
بين الثنائى محمود
عبدالرازق شيكابالا
ويوسف أوباما
لاختيار أحدهما فى مركز صانع الألعاب خلال مواجهة
الأهلى المقرر إقامتها اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الحادية
والعشرين من منافسات الدوري الممتاز .
ونجح شيكابالا
فى فرض نفسه بقوة على الجهاز الفنى للزمالك فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها
فى الفترة الأخيرة ، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسهمه بقوة فى التواجد فى تشكيل
الزمالك
الأساسى بشكل كبير، اليوم أمام الأهلى على حساب يوسف أوباما
الذى كان يتم
الاعتماد عليه بصورة مستمرة طوال الموسم الجاري فى مركز صانع الألعاب .
بينما أشار البعض إلى أن أوباما
سيبدأ في
التشكيلية الأساسية، خاصة أن شيكابالا
يكون موفقًا أكثر في خوض الشوط الثاني من
المباراة.