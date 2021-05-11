الثلاثاء 11 مايو 2021
توقيت مصر 15:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هاني مهنا: مبارك أعجب بالزواج من أجنبيات لهذا السبب..«والله فكرة يا صفوت»

اتحاد الكرة يعلن عن عقوبات صارمة ضد الأهلي والزمالك وشيكابالا

السيسي: لن نفرط في حقوقنا المائية تحت أي وضع

هنود يستخدمون روث البقر للعلاج من فيروس كورونا

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد شيكابالا بسبب واقعة الحذاء

الكشف عن شروط دخول السعوديين الأردن

فيديو صادم.. قتل إمام مسجد يؤم الناس في صلاة التراويح

أسرة سمير غانم ترد على أنباء وفاته بعد توقف وظائف جسمه

التحالف يدمر طائرة حوثية استهدفت مطار أبها

ترامب يثير ضجة علي مواقع التواصل بمأدبة في فلوريدا

ADS
 

اتحاد الكرة يعلن عن عقوبات صارمة ضد الأهلي والزمالك وشيكابالا

5508626841606507155
شيكابالا
Native
الثلاثاء، 11-05-2021 01:42 م المصريون

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني وبعض البدلاء لأرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و50 ألف جنيه للسباب الجماعي ضد أحد عناصر اللعبة، و 20 ألفا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني ، و20 ألفا على بيتسو موسيماني المدير الفني لما ورد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي.
كما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول الجهاز الفني وبعض البدلاء أرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و 50 ألفا للاعتراض المتكرر الجماعي من الجهاز الفني، وايقاف اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.
 

إقرأ ايضا

رضا عبد العال

بعد فشلهم أمام الأهلي .. رضا عبد العال يطالب باستبعاد هؤلاء الأربعة من الزمالك

.

لاعب الزمالك ينشر صورة مسيئة لـ حسين الشحات .. وصفحة الأهلي ترد بـ "فرشة" قفشة لساسي

.

معلق "بي إن سبورت" يشجع شيكابالا على الإساءة لجماهير الأهلي: تسلم جزمتك

أخبار متعلقة

202008020446484648

صراع بين شيكابالا وأوباما قبل قمة الأهلي والزمالك

47080-شيكابالا-يسجل-هدف-التعادل-للزمالك-أمام-الأهلى--(1)

شيكابالا يكشف لـ لاعبي الزمالك خطته للفوز على الأهلي: نفذوا كلامي وهنكسب بسهولة

موسيماني

موسيماني يحذر 4 لاعبين: لو حصل هذا الأمر في مباراة الزمالك هقعدكم احتياطي بقية فترتي

موسيماني

زاهر: موسيماني يجهز مفاجأة غير سارة لـ الزمالك في مباراة القمة

20201105093404344

موعد مباراتي الأهلي والزمالك اليوم والقناة الناقلة

شوبير

شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن إصابة الشناوي بـ كورونا: قد يلعب مباراة القمة