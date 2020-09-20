"سقطة كبيرة".. نجم الأهلي يهاجم "الخطيب" ويطالبه بالاعتذار

الأحد، 20-09-2020
06:15 م
محمد فضل
شن أحمد
بلال نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السابق، هجوم
ًا حادًا على محمود
الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى، بسبب تجاهل قناة النادى ذكر اسم الرئيس
السابق للنادي محمود طاهر ضمن الرؤساء الحاصلين على لقب الدوري الممتاز.
وكتب
أحمد بلال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " قائلا
: " كلنا بنحب الخطيب ووقفنا جنبه فى الانتخابات وده حقه علينا، ولكن ما حدث مع
محمود طاهر سقطة كبيرة يجب الاعتذار عنها " .
وأضاف
: " احترموا رموز الأهلي جميعا يرحمكم الله " .