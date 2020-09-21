لن يُعلن عنهما الآن.. الأهلي يضم لاعبين مصريين مفاجئة

أحمد شوبير



كشف الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق آخر تطورات ملف الصفقات داخل النادى الأهلى لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "بخلاف صفقة طاهر محمد طاهر، الأهلي في طريقة لحسم صفقتين من داخل الدوري المصري ولكن لن يعلن عنهما بالوقت الحالي".

وأضاف "مفاوضات الأهلي مع الجزائري يوسف بلايلي تظل حتى هذه اللحظة بعيدة، وهناك استياء من جانب جهاز الكرة من التصريحات المستمرة لحفيظ بلايلي وكيل ووالد اللاعب".

وتابع "مفاوضات الأهلي مع المغربي بدر بانون لازالت مستمرة، والقلعة الحمراء لم تخرج لنفي ذلك".