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شوبير يفجر مفاجأة: الأهلي يقرر فسخ التعاقد مع هذا اللاعب

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شوبير يفجر مفاجأة: الأهلي يقرر فسخ التعاقد مع هذا اللاعب

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شوبير
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الإثنين، 20-09-2021 02:43 م

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن الموقف النهائي للاعب الأهلي جونيور أجاي نجم الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأكد شوبير في تصريحات ببرنامجه “ مع شوبير ” عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن هناك جلسة ستعقد بين مجلس الإدارة و أجاي عقب مباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش غدا للاتفاق على تفاصيل فسخ التعاقد بالتراضي.
واضاف أن الاهلي حريص على إرضاء أجاي خاصة وأنه قدم الكثير للأهلي طوال فترة انضمامه للفريق.
وعن التعاقد مع حارس مرمي جديد فأكد أن الأمر غير صحيح على الإطلاق و لن يتم ضم أي حارس جديد الفريق.
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي امس بالملعب الفرعي لبرج العرب استعداداً لمباراة الثلاثاء أمام طلائع الجيش التي يراها الجهاز الفني في منتهي الأهمية بهدف تخفيف أحزان جماهيرهم عقب خسارة لقب الدوري المصري.
وعقد بيتسو موسيماني، محاضرة مطولة مع لاعبيه في فندق الإقامة بالمعسكر المغلق ببرج العرب تضمنت شرحا للطريقة التي سيخوض بها الفريق الأحمر تلك المباراة، وقال موسيماني خلال المحاضرة أن المنافس وهو طلائع الجيش فريق قوي للغاية ونجح في حرمانهم من الفوز في المباريات الأخيرة بالنسخة الأخيرة من الدوري.
وأضاف أنه دون شك هناك عناصر تغيرت في الفريق بضم لاعبين جدد لذا يجب أن يفرض الأهلي طريقته عليهم من البداية بالهجوم الضاغط وعدم ترك المساحات للمنافس الذي يجيد لاعبوه تلك النقطة، وشدد أنه لن يقبل بأي تهاون من جديد في الفترة المقبلة خاصة في ظل حالة الحزن الجماهيري علي بطولة الدوري الماضية.
واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني علي التشكيل الرئيسي الذي سيخوض به مواجهة طلائع الجيش المقرر لها  غد الثلاثاء في بطولة السوبر المصري بإستاد الجيش المصري ببرج العرب، ولا يتبقي سوي مركز وحيد وهو المساك فقط لحسم التشكيل الكامل حيث سيبدأ بمحمد الشناوي في حراسة المرمي وأكرم توفيق وحمدي فتحي ( بدر بانون) وأيمن أشرف وعلي معلول واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ولويس ميكسيوني ومحمد شريف.
وسيكون علي دكة بدلاء الفريق الأحمر في تلك المباراة بعض العناصر التي يراهن موسيماني علي تألقها الموسم المقبل مثل أحمد عبدالقادر وعمار حمدي ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسام حسن وكرم فؤاد وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر.
 

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