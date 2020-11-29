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«شوبير» يفجر مفاجأة.. ماذا فعل «الشناوي» سرًا للفوز على الزمالك؟

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الشناوي
 
الأحد، 29-11-2020 11:50 ص المصريون

فجر الإعلامى أحمد شوبير، مفاجأة  عن محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، ودوره الكبير فى تتويج الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف .
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : "أذيع سرًا يحكى لأول مرة الشناوى فى مباراة الزمالك جاب معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى فى الدقيقة 74 وقالهم نتماسك يا جماعة ونصمد شوية اللى هيجيب جول دلوقتى هيكسب وإحنا رجالة وهنتماسك".
وأضاف: "فى الدقيقة 82 الشناوى كرر الموقف وقال لنفس اللاعيبة فى وقت توقف المباراة وقالهم هانت يا جماعة قربت والله نكمل مع بعض ونفضل رجالة ".
وتابع : " فعلا بعدها بدقائق دخل هدف قفشة، هى دى الروح، هو ده الكابتن، الشناوى لاعب كبير فنًا وأخلاقًا وكابتن بمعنى الكلمة".
وعلى الجانب الأخر حرص حسام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادى الأهلى على الاحتفال بتتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الزمالك .
وكتب حسام عاشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، "مبروك لرجالة الأهلى وجمهور الأهلى العظيم البطولة رقم 9 والسادسة فى تاريخى".
 

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