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شوبير مباراة القمة بنهائي أفريقيا في موعدها

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شوبير
 
الإثنين، 23-11-2020 10:39 ص أمير سعد

حسم الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، الجدل بشأن تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين فريقي الأهلي والزمالك.
وأكد "شوبير" خلال تصريحات إذاعية له، أن المباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين قطبي الكرة المصرية، لن يتم تأجيلها من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
وواصل اللقاء لن يؤجل طالما هناك 11 لاعبا و4 بدلاء وهو أمر متوفر في الفريق الأحمر، حتى لو زادت حالات الإصابة في القلعة الحمراء، سيكون على الأغلب عدد اللاعبين المُتاح، وفقا لما حدده الاتحاد الأفريقي.
ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة، وتنطلق المباراة التاريخية في التاسعة مساء.

 

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