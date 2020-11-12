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أحمد شوبير: " الشيخ" عنده سوء بخت مع الأهلي

ارشيف
شوبير
 
الخميس، 12-11-2020 11:35 ص محمد عبد الحارس
 تلقى صانع ألعبا النادي الأهلى أحمد الشيخ، عرض تركي للانتقال لصفوفه فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
الإعلامي أحمد شوبير قال خلال برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "أحمد الشيخ عنده سوء بخت مع الأهلى، دايما يتألق خارج الأهلى، وللأمانة أنا معرفش أى تفاصيل عن الصفقة التبادلية بين الأهلى وبيراميدز بشأن أحمد الشيخ ومحمد فاروق، لكن اللى أعرفه أن أحمد الشيخ عنده عرض تركى ".
وأضاف شوبير، "أنا مقتنع بأحمد الشيخ وبإمكانياته الفنية والبدنية، وشايف أنه ممكن ينجح فى أى نادى ينتقل إليه".
 

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