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صدمة.. أنباء عن إصابة محمد الشناوي بـ«كورونا»

154364-الشناوي
الشناوي
 
الثلاثاء، 17-11-2020 03:10 م المصريون

ترددت أنباء قوية حول إصابة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، بفيروس كورونا المستجد، نتيجة اختلاطه بمحمد النني خلال رحلة سفرهما إلى توجو ضمن بعثة المنتخب.
وتسود حالة كبيرة من القلق بين جماهير الأهلي بسبب الصور المنتشرة خلال الساعات الماضية من داخل معسكر منتخب مصر في توجو استعدادًا لمواجهة الليلة في إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية .
وتأتى حالة القلق بسبب مرافقة محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر ونجم الفريق الأحمر لمحمد الننى الذى تأكد إصابته بكورونا خلال رحلة المنتخب إلى توجو لخوض مباراة الليلة فى الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية .
وتخشى جماهير الاهلى من انتقال عدوى الإصابة بالكورونا من الننى لمحمد الشناوى خوفا من غياب الحارس عن المباراة المهمة للفريق الأحمر أمام الزمالك المقرر إقامتها 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .
وأظهرت الصور الصادرة من توجو تواجد محمد الشناوى برفقة الننى طوال الرحلة إلى توجو ، حيث جلسا معا داخل الطائرة بجانب تواجدهما معا أيضا خلال تدريبات الفراعنة .
ويعد محمد الشناوى واحدا من أهم لاعبي الأهلى على الإطلاق فى الوقت الحالى نظرا للمستويات المميزة التى يقدمها مع الفريق فى كل مباراة تلو الأخري ودوره المؤثر فى وصول الفريق إلى المباراة النهائية للبطولة الإفريقية .
وكانت عينة مسحة كورونا أكدت إصابة محمد الننى بالفيروس وتأكد غيابه عن مواجهة اليوم أمام توجو .
 

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