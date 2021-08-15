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شوبير يعلنها: الزمالك بطلًا للدوري .. وهذا أفضل لاعب في مصر

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شوبير
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الأحد، 15-08-2021 02:14 م


قال الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، إن فريق الزمالك قدم أداء جيدًا أمس أمام الإسماعيلي وأنهى المباراة مبكرا.
وأضاف شوبير في تصريحات عبر اثير “اون سبورت اف ام”، أن الزمالك حقق الهدف من مباراة الإسماعيلي أمس وحصل على الـ 3 نقاط، مشددا أن الزمالك “خلص الدوري بدري” وأصبح الأقرب للتتويج باللقب.
وتابع شوبير، أن الإسماعيلي لم يقدم أي أداء جيد أمس ولم يكن هناك أي لاعب مميز إلا فخر الدين بن يوسف.
وعن مباراة الأهلي وإنبي أمس، فأكد أن لاعبي الفريق الأحمر قدموا أداء جيد، مشددا علي أن طاهر محمد طاهر وصلاح محسن يصنعان الفارق كثيرا عند مشاركتهما.
وأضاف أن محمد مجدي قفشة نجم الأهلي يستحق لقب أفضل لاعب في مصر لهذا الموسم نظرا لما يقدمه من أداء رائع ومميز بالإضافة للحفاظ على مستواه.
وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء امس على ستاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.
 

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