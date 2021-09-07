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اتحاد الكرة يُصعد ضد حسام البدري بعد رفض تنازله عن الشرط الجزائي

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حسام البدري
Native
الثلاثاء، 07-09-2021 04:01 م

أزمة جديدة تطرق على الأبواب بين اتحاد الكرة وحسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول عقب قرار إقالته من تدريب الفراعنة أمس بسبب سوء الأداء فى المباراتين الماضيتين بمنافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وتأتى هذه الأزمة فى ظل تمسك حسام البدري مدرب منتخب مصر السابق بالحصول على مستحقاته المالية كاملة الخاصة بالشرط الجزائى الخاص بعقده والذى يشير إلى حصوله على شهرين بقيمة مليون و650 ألف جنيه .
وبدأ اتحاد الكرة فى جمع مخالفات حسام البدري طوال الفترة التى قاد فيها منتخب مصر نتيجة رفضه التام التنازل عن شرطه الجزائى والحصول عليه كاملا بعدما رفض الاستقالة من تدريب الفراعنة بعد مفاوضات قوية تمت بينه وبين اتحاد الكرة ممثل فى أحمد مجاهد .
ويرتكز اتحاد الكرة على مخلفات البدري طوال الفترة الماضية مثل ظهوره فى العديد من البرامج التلفزيونية دون الحصول على استئذان مسبق بالإضافة إلى سفره بشكل مستمر خارج البلاد .
 وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ أمس الاثنين برئاسة أحمد مجاهد، إقالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول.
ووجه اتحاد الكرة، الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري، على الفترة الماضية.
كما قرر الاتحاد المصري، استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال 48 ساعة.
 

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