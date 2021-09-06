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حسام البدري يرفض قرار إقالته.. تعرف على ما قاله

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حسام البدري
Native
الإثنين، 06-09-2021 08:15 م

أعلن مصدر مقرب من حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم المقال قبل قليل رفض البدري التام لقرار اتحاد الكرة بإقالةه .
وقال المصدر أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم رفض تقديم استقالته بناء علي طلب أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة وأكد أنه لم يفشل في مهمته وحقق النجاح في تنفيذ وتحقيق كل المهام المكلف بها بالصعود لكاس الامم الافريقية وتصدره مجموعته في مشوار كأس العالم .
وقال انه البدرى تحمل مع جهازه الفني واللاعبين أخطاء سابقة أضرت بالكرة المصرية مع ذلك حقق الهدف والمطلوب منه دون ان يتعرض المنتخب لاي خسارة في عهده.
 وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة، بعد توجه الشكر لـ حسام البدري.
 

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