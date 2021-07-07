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شوبير يفجر مفاجأة صادمة: «كاف» يقرر رحيل الخطيب

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الخطيب
Native
الأربعاء، 07-07-2021 12:53 م

فجّر الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيل عدد من المصريين من لجان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف ” خلال الفترة الحالية .
وقال أحمد شوبير فى تصريحات إذاعية إن اتحاد الكرة تجاهل إرسال الترشحات الخاصة بالمصريين فى لجان الكاف خلال المدة المحددة لها من 1 إلى 28 يونيو، مشيرًا إلى أنه لا يعلم هل يحق إرسال ترشحات بعد هذه المدة أم لا ولماذا تجاهل اتحاد الكرة إرسال الترشحات .
وأضاف شوبير : عدم ترشح مصريين يعنى رحيل محمود الخطيب ، رئيس النادى الأهلى ، عن لجنة الأندية بالكاف وكذلك الأمر بالنسبة لـ حازم إمام ، المتواجد بلجنة التطوير ومجدى عبدالغنى وغيرهم من الأسماء .
وعلى جانب آخر ، انتقد أحمد شوبير الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز بعد إصابة أحمد الشناوى حارس المرمى بقطع فى الرباط الصليبي .
وقال شوبير فى تصريحات إذاعية إن الجهاز الطبي لبيراميدز أخطأ بشدة بسبب السماح للحارس باستكمال عدد من دقائق المباراة بعد إصابته فى المباراة الماضية أمام إنبي بسبب التشخيص الخاطئ للحالة وعدم فحص اللاعب بشكل جيد .

 

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