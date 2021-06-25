السبت 26 يونيو 2021
توقيت مصر 04:08 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جنوب السودان يعلن عن بناء سد ضخم على النيل

بعد الكارثة.. قرار سعودي عاجل بإخلاء قرية كاملة من السكان

كاف يوقع عقوبة على الأهلي بسبب ما حدث في مباراة الترجي

لاعب هارب.. محمد فضل يفجر سرًا لأول مرة عن رمضان صبحي

سر قرار موسيماني الصادم باستبعاد سداسي الفريق من مباراة الترجي

الفنانة فيروز تثير الجدل في أحدث ظهور لها

تدهور الحالة الصحية لـ جيهان السادات

دراسة تكشف كارثة ستتعرض لها مصر بسبب سد النهضة

التجارة والصناعة والسياحة يبحثان الاستعدادات الخاصة بمعرض إكسبو دبي 2020

الآثار تعلن موعد عودة القطع الأثرية التي تم ضبطها بفرنسا

ADS
 

كاف يوقع عقوبة على الأهلي بسبب ما حدث في مباراة الترجي

98-090733--_160cd7b95af792_700x400
ا
Native
الجمعة، 25-06-2021 05:34 م

أكد تقرير تونسي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف" وقع عقوبةين، على النادي الأهلي، قبل مواجهة الترجي، المقرر لها، غدا السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وذكر موقع “ football tunisien”، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وقع عقوبة مالية على الأهلي قدرها 30 ألف دولار، بسبب نقل احتفالات الفريق بالفوز على الترجي “داخل غرف خلع الملابس”، على قناة النادي  الأهلي ومنصات التواصل الإجتماعي.
وأوضح التقرير، أن الكاف، وقع أيضا، عقوبة على الأهلي ، قدرها 30 ألف دولار، بسبب ظهور إعلانات لأحد رعاة الفريق، خلال مواجهة الترجي.
كانت مباراة الذهاب، من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، انتهت بفوز الأهلي على الترجي، بهدف دون رد، سجله محمد شريف، في الدقيقة 67، من عمر اللقاء.
 

إقرأ ايضا

20191124104200162

لاعب هارب.. محمد فضل يفجر سرًا لأول مرة عن رمضان صبحي

موسيماني

سر قرار موسيماني الصادم باستبعاد سداسي الفريق من مباراة الترجي

20180816101207127

قرار صادم.. المقاصة يقرر عدم إذاعة مباراته أمام الزمالك

أخبار متعلقة

موسيماني

سر قرار موسيماني الصادم باستبعاد سداسي الفريق من مباراة الترجي

9715527281610480651

كاف يغير موعد نهائي أبطال إفريقيا من أجل الأهلي لهذا السبب

الخطيب

قبل مباراة الترجي .. الخطيب يظهر مع شخص غير متوقع في تونس

كارتيرون

كارتيرون يتوقع الفائز في مباراة الأهلي والترجي التونسي

قفشة

قبل لقاء الترجي .. مفاجأة كبرى من قفشة لـ موسيماني

785797_0

كاف يضع شرطًا واحدًا لحضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي