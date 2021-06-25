كاف يوقع عقوبة على الأهلي بسبب ما حدث في مباراة الترجي

الجمعة، 25-06-2021
05:34 م
أكد تقرير تونسي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف
"
وقع عقوبة
ين، على النادي الأهلي، قبل مواجهة الترجي، المقرر لها، غدا السبت، على ملعب
السلام، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وذكر موقع “ football
tunisien”، أن الاتحاد الأفريقي
لكرة القدم "كاف
" وقع عقوبة
مالية على الأهلي قدرها 30 ألف دولار، بسبب نقل
احتفالات الفريق بالفوز على الترجي “داخل غرف خلع الملابس”، على قناة النادي الأهلي ومنصات التواصل الإجتماعي.
وأوضح التقرير، أن الكاف
، وقع أيضا، عقوبة
على الأهلي ، قدرها
30 ألف دولار، بسبب ظهور إعلانات لأحد رعاة الفريق، خلال مواجهة الترجي.
كانت مباراة الذهاب، من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، انتهت
بفوز الأهلي على الترجي، بهدف دون رد، سجله محمد شريف، في الدقيقة 67، من عمر اللقاء.