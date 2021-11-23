شوبير يحذر موسيماني بعد أنفعاله خلال المؤتمر الصحفي

الثلاثاء، 23-11-2021
11:25 ص
وجه الإعلامي أحمد شوبير
نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لوم وعتاب لـ
بيتسو موسيماني
المدير الفني لفريق الأهلي عقب ثورته أمس في المؤتمر الصحفي
لمباراة الأهلي وغزل المحلة.
وأكد شوبير
في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن موسيماني
أصبح عصبيا
وغاضبا خلال الفترة الأخيرة في المؤتمرات الصحيفة مشددا على أنه يعلم سر تلك
العصبية ولكنه لن يعلن أسبابها في الوقت
الحالي .
وأضاف أن موسيماني
عليه أن يلتزم الهدوء والصبر مثلما كان في بدايه توليه
مسؤوليه القيادة الفريق موضحا أن السؤال كان عن سبب عدم مشاركة عمار حمدي حيث كان
من الممكن أن يكتفي بالرد بأن خطة اللعب تطلبت عدم مشاركه عمار حمدي فقط .
وتابع: موسيماني
مدرب رائع ولكن عليه أن يلتزم بالهدوء و الصبر والكف عن
العصبية في المؤتمرات الصحفية
وعن المباراة أكد أن الأهلي قدم مباراة جيدة وحقق المطلوب منه بالحصول على
الـ ٣ نقاط .
كان بيتسو موسيماني
، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
عبر عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت
مساء اليوم.
وقال موسيماني
فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن المواجهة كانت صعبة
للغاية على الفريقين، مشيرًا إلى أن آخر زيارة للأهلي في المحلة كانت بالخسارة ولم
نسجل أهدافًا، ولكن اليوم فريقنا حقق المطلوب وسجلنا ثلاثة أهداف وحصدنا نقاط
المباراة.
وأشار المدير الفني إلى أن فريق المحلة قدم مباراة قوية أمام الأهلي، ولكن
خبرات الفريق حققت الثلاث نقاط في ظروف صعبة.
وشدد موسيماني
على أن لويس ميكيسوني قدم مباراة رائعة، وشارك في الهدف الذي
سجله الأهلي في الدقيقة الأخيرة، مؤكدًا أن الجميع في الفريق أدى بشكل جيد.