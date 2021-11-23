الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
توقيت مصر 16:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الجيش الإثيوبي يزعم: قضينا على جماعة مدعومة من مصر والسودان

لا يريد التنازل.. أزمة تهدد برحيل «صلاح» و«ماني» من ليفربول

واقعة غريبة.. أحد المشجعين يعتدي على بطل العالم في المصارعة (فيديو)

بملابسها الداخلية والخارجية.. العثور على عروس مشنوقة في ظروف غامضة

حكم قضائي على ممثل عالمي شهير بدفع 31 مليون دولار بسبب جرائم تحرش

السعودية.. تفاصيل القبض على أميرة الناصر بعد عدة فضائح وزوجها ينهار باكيًا

تقتل زوجها وتدفنه تحت السرير لمدة عام وزواجها من رجل آخر يكشف الجريمة

توكل كرمان وقيادات إخوانية يغادرون تركيا بعد هذه الرسالة من السلطات

الجزائر تعاقب الشاب خالد بسبب مواقفه من المغرب

دولة خليجية تمدد الإقامة للوافدين حتى 15 عامًا

ADS
 

شوبير يحذر موسيماني بعد أنفعاله خلال المؤتمر الصحفي

mosimany-angry
موسيماني
Native
Teads
الثلاثاء، 23-11-2021 11:25 ص

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لوم وعتاب لـ بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عقب ثورته أمس في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وغزل المحلة.
وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن موسيماني أصبح عصبيا وغاضبا خلال الفترة الأخيرة في المؤتمرات الصحيفة مشددا على أنه يعلم سر تلك العصبية ولكنه لن يعلن  أسبابها في الوقت الحالي .
وأضاف أن موسيماني عليه أن يلتزم الهدوء والصبر مثلما كان في بدايه توليه مسؤوليه القيادة الفريق موضحا أن السؤال كان عن سبب عدم مشاركة عمار حمدي حيث كان من الممكن أن يكتفي بالرد بأن خطة اللعب تطلبت عدم مشاركه عمار حمدي فقط .
وتابع: موسيماني مدرب رائع ولكن عليه أن يلتزم بالهدوء و الصبر والكف عن العصبية في المؤتمرات الصحفية
وعن المباراة أكد أن الأهلي قدم مباراة جيدة وحقق المطلوب منه بالحصول على الـ ٣ نقاط .
كان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبر عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.
وقال موسيماني فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن المواجهة كانت صعبة للغاية على الفريقين، مشيرًا إلى أن آخر زيارة للأهلي في المحلة كانت بالخسارة ولم نسجل أهدافًا، ولكن اليوم فريقنا حقق المطلوب وسجلنا ثلاثة أهداف وحصدنا نقاط المباراة.
وأشار المدير الفني إلى أن فريق المحلة قدم مباراة قوية أمام الأهلي، ولكن خبرات الفريق حققت الثلاث نقاط في ظروف صعبة.
وشدد موسيماني على أن لويس ميكيسوني قدم مباراة رائعة، وشارك في الهدف الذي سجله الأهلي في الدقيقة الأخيرة، مؤكدًا أن الجميع في الفريق أدى بشكل جيد.
 

إقرأ ايضا

163-111356-salah-mane-rivalry-liverpool-premierleague_700x400

لا يريد التنازل.. أزمة تهدد برحيل «صلاح» و«ماني» من ليفربول

موسيماني-وكهربا

«موسيماني» يستبعد 6 لاعبين من مباراة المحلة اليوم على رأسهم «كهربا»

drogba-treka

دروجبا: أبوتريكة ظُلم.. إنه زين الدين زيدان الأفريقي

أخبار متعلقة

موسيماني-وكهربا

«موسيماني» يستبعد 6 لاعبين من مباراة المحلة اليوم على رأسهم «كهربا»

eldeeb1_00000320_0320_741_1d6c30f37c

شوبير يعلن أول الراحلين عن الأهلي لطلائع الجيش

أحمد-شوبير-1636285547

شوبير يدافع عن تصريحات محمد عادل بشأن احتواء لاعبي الزمالك

1242595_0

شوبير يفجر مفاجأة صادمة: رحيل لاعب الأهلي نجم لقاء القمة

Capture

ليست التسريبات.. «موسيماني» يكشف سبب استبعاد كهربا من مباراة القمة

Capture

«ملكش دعوة بزوجة هذا المدرب»..عدلي القيعي يهدد خالد الغندور بكشف فضيحة