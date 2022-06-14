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شوبير يتلقى تهديدًا من اتحاد الكرة: «ملكش دعوة بجمال علام»

shober-2021
شوبير
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الثلاثاء، 14-06-2022 12:05 م

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أنه تلقى تهديدا من أحد المسؤولين باتحاد الكرة، بسبب انتقاده لـ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.
 وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "تلقيت تهديدا من مسؤول في اتحاد الكرة، قال لي نصا : ملكش دعوة بجمال علام".
وأضاف شوبير:" أنا لا أفهم لماذا يهددني! هل لأني بشوف شغلي؟، علاقتي جيدة بالجميع في الاتحاد، لكن مبعرفش أبويا في الشغل"، لافتا إلى أنه من المقرر أن يعقد اتحاد الكرة اجتماعا مهما الخميس المقبل، لاتخاذ العديد من القرارات أهمها تحديد مصير إيهاب جلال".
وينتظر اتحاد الكرة، انتهاء مواجهة مصر وكوريا الجنوبية، اليوم، الثلاثاء، لحسم مصير إيهاب جلال مع المنتخب.
ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، لمصالحة جماهيره الغاضبة، بتحقيق الفوز على منتخب كوريا الجنوبية في مباراة اليوم، بعد الخسارة الكارثية أمام إثيوبيا، بهدفين دون رد، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023.

يفقد منتخب مصر معظم نجوم الأساسيين أمام كوريا الجنوبية للإصابة، حيث يغيب كل من، محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد النني وأحمد حجازي وأحمد فتوح وإمام عاشور وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وعمر مرموش.

قائمة منتخب مصر لمواجهة كوريا الجنوبية:
محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد - محمود الونش - محمود علاء - باهر المحمدي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - كريم حافظ - عمر جابر - عمر كمال - أحمد حمدي - مهند لاشين - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - محمد ابراهيم - أحمد سيد زيزو - أحمد رفعت - إبراهيم عادل - مصطفى شلبي - مصطفى محمد - أحمد عاطف.
 

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