بالفيديو.. جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

الأحد، 12-06-2022
09:29 ص
قال جمال علام
، رئيس الاتحاد
المصري لكرة القدم، إن إيهاب جلال يتقاضى 725 ألف جنيه شهريًا وهذا أقل مما كان
يتقاضاه في بيراميدز، وكيروش كان يتقاضى 127 ألف دولار.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع
الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا
يعرف من الذي أصدر بيان بتغيير ملعب لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.
وأكد جمال علام
، رئيس الاتحاد
المصري لكرة القدم، أنه أخبر كيروش في أول لقاء لهما بعد الهزيمة في نيجيريا بأن
المصريين لا يحبون الهزيمة.
وأوضح أن رئيس الاتحاد المصري
وعضو المجلس لا يحصلون على مليم، وإنما يقدم عمل تطوعي، مردفًا «لا نخاف من
الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الدولي، لأنه يتعامل باسم الاتحاد المصري».
واختتم جمال علام
، رئيس
الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيطالب خلال الفترة المقبلة باستضافة البطولات
والنهائيات.