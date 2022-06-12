الإثنين 13 يونيو 2022
توقيت مصر 00:11 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بلقيس تفاجئ الجميع بوصلة رقص في فرح شعبي بالقاهرة

التفاصيل الكاملة لطرد نجلاء بدر من أحد فنادق العلمين.. ماذا فعلت؟

اتحاد الكرة يرد على اتهامات الخطيب

تدهور الحالة الصحية لـ هايدي موسى ونقلها للمستشفى (صورة)

سرطان وعقم.. فنانة كويتية شهيرة تصدم الجميع وتحسم الجدل

أول بيان رسمي على فيديو خطف طائرة أردنية

فيديو صادم.. غرق سفينة على متنها 16 ألف رأس ماشية أثناء توجهها للسعودية

قرار مفاجئ من كاف بعد تصريحات الخطيب

الدولار يصعد لأعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي

طلاق ياسمين الخطيب.. ماذا حدث في ليلة انتحارها؟

ADS
 

اتحاد الكرة يرد على اتهامات الخطيب

IMG-20220611-WA0125-62a4739fd7f9c
الخطيب
Native
Teads
الأحد، 12-06-2022 01:41 م
رد مسؤلو اتحاد الكرة، على بعض النقاط التي أوردها رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب خلال مؤتمر عقده ظهر أمس السبت بخصوص أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد خسر لقب دوري أبطال أفريقيا بعدما هُزم أمام الوداد المغربي بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بثنائية نظيفة.

وأكد اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي، أن إدارة الأهلي تسلمت لائحة بطولة دوري أبطال أفريقيا قبل انطلاقها والتي تضمنت أن المباراة النهائية ستُقام من مباراة واحدة على ملعب محايد على أن يتم طلب استضافته إذا رغب أي نادِ في ذلك، وهو ما لم يحدث من أيًا من الأندية المصرية المشاركة في البطولة وهي الأهلي والزمالك وقتها، عكس بيراميدز الذي تسلم لائحة الكونفدرالية ورغب في استضافة النهائي وخاطب اتحاد الكرة والذي قام بدوره بمخاطبة الكاف لاستضافة المباراة.

وأشار اتحاد الكرة، عبر البيان ذاتها مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلي والزمالك لم يطلبا أيضًا استضافة نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا خلال النسخة قبل الماضية ولكن تصادف عدم صعود نادِ مغربي للمباراة النهائية، مما يعني أن الأندية تعرف نظام البطولة ليس من البطولة الأخيرة ولكن من البطولة التي قبلها.

وأتم اتحاد الكرة بالتنويه إلى أنه فيما يتعلق بالخطاب المرسل لوزارة الشباب والرياضة فذلك يكون على مستوي البطولات التي تستضيفها مصر ولم يكن نهائي أفريقيا من بينها بسبب عدم طلب الأهلي أو الزمالك استضافة المباراة.

ووجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اتهامات لاتحاد الكرة المصري وهاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي "كاف"، بشأن عدم تقدم طلب الاتحاد لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، للتعرف عليها.. اضغط هنا

ووجه كذلك وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي 5 رسائل إلى جميع أطراف أزمة نهائي دوري الأبطال، موضحا أنه ليس في خصومة مع أي طرف، لكن هدفه الوحيد هو البحث عن العدالة، للاطلاع عليها.. اضغط هنا
 

إقرأ ايضا

محمود-الخطيب-ورئيس-كاف-e1653945944186-750x470

قرار مفاجئ من كاف بعد تصريحات الخطيب

cdn4.premiumread

تصريحات أغضبت الجماهير.. موسيماني: المجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في أفريقيا

20220611214644575

بالفيديو.. جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

أخبار متعلقة

محمود-الخطيب-ورئيس-كاف-e1653945944186-750x470

قرار مفاجئ من كاف بعد تصريحات الخطيب

2022-637905758287707918-770

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا

محمود-الخطيب-780x470

الخطيب يخرج عن صمته ويفجر فضائح لأول مرة قد تطيح بمسؤولين

1265874_0

مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب بعد سجنه عامًا: أنت أسطورة

873779_0

فرج عامر يكشف أضعف خطوط الوداد المغربي من داخل المعسكر

1345793_0

هل هناك قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي؟.. واحدة فقط