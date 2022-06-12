اتحاد الكرة يرد على اتهامات الخطيب

الأحد، 12-06-2022
01:41 م
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مسؤلو اتحاد الكرة
، على
بعض النقاط التي أورد
ها رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب
خلال مؤتمر عقده ظهر أمس
السبت بخصوص أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكان الأهلي قد خسر لقب دوري
أبطال أفريقيا بعدما هُزم أمام الوداد المغربي بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء
بثنائية نظيفة.
وأكد اتحاد الكرة
، عبر بيان
رسمي، أن إدارة الأهلي تسلمت لائحة بطولة دوري أبطال أفريقيا قبل انطلاقها والتي
تضمنت أن المباراة النهائية ستُقام من مباراة واحدة على ملعب محايد على أن يتم طلب
استضافته إذا رغب أي نادِ في ذلك، وهو ما لم يحدث من أيًا من الأندية المصرية
المشاركة في البطولة وهي الأهلي والزمالك وقتها، عكس بيراميدز الذي تسلم لائحة
الكونفدرالية ورغب في استضافة النهائي وخاطب اتحاد الكرة
والذي قام بدوره بمخاطبة
الكاف لاستضافة المباراة.
وأشار اتحاد الكرة
، عبر
البيان ذاتها مسئولو اتحاد الكرة
أن الأهلي والزمالك لم يطلبا أيضًا استضافة نهائي
بطولة دوري أبطال افريقيا خلال النسخة قبل الماضية ولكن تصادف عدم صعود نادِ مغربي
للمباراة النهائية، مما يعني أن الأندية تعرف نظام البطولة ليس من البطولة الأخيرة
ولكن من البطولة التي قبلها.
وأتم اتحاد الكرة
بالتنويه
إلى أنه فيما يتعلق بالخطاب المرسل لوزارة الشباب والرياضة فذلك يكون على مستوي
البطولات التي تستضيفها مصر ولم يكن نهائي أفريقيا من بينها بسبب عدم طلب الأهلي
أو الزمالك استضافة المباراة.
ووجه محمود الخطيب
رئيس
النادي الأهلي، اتهامات
لاتحاد الكرة
المصري وهاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي
للاتحاد الأفريقي "كاف"، بشأن عدم تقدم طلب الاتحاد لاستضافة المباراة
النهائية لدوري أبطال أفريقيا، للتعرف عليها.. اضغط هنا
ووجه كذلك وجه محمود الخطيب
رئيس مجلس إدارة الأهلي 5 رسائل إلى جميع أطراف أزمة نهائي دوري الأبطال، موضحا
أنه ليس في خصومة مع أي طرف، لكن هدفه الوحيد هو البحث عن العدالة، للاطلاع
عليها.. اضغط هنا