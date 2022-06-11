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الخطيب يخرج عن صمته ويفجر فضائح لأول مرة قد تطيح بمسؤولين

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الخطيب
Native
Teads
السبت، 11-06-2022 02:23 م

قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إنه أجرى اتصالا بجمال علام رئيس اتحاد الكرة وهاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالكاف، بشأن خطاب الكاف لتنظيم مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف الخطيب: أن أبوريدة أكد لي أن الكاف أرسل خطابا لاتحاد الكرة بشأن تنظيم مصر لنهائي بطولة أفريقيا، وأنه أعاد الاتصال بجمال علام، والذي أكد بأنه لم يطلب تنظيم المباراة  النهائية في مصر، ولكن طالب إقامتها على ملعب محايد.
وتابع: الأمر غير مقبول وعندما قررنا اللجوء للمحكمة الرياضية طالبنا حينها من اتحاد الكرة صورة من الخطابات المتبادلة بين الجبلاية والكاف لكي نبني موقفنا القانوني، ولم نتلق أي استجابة من جمال علام حسبما وعد.
وأضاف: طالبت من العامري فاروق التواصل مع وليد العطار لكي يرسل الخطابات المتبادلة بين الكاف والجبلاية ولم نتلق أي رد، لذلك تواصلنا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي وعد بالتدخل وأيضًا اتحاد الكرة ماطل.
وأشار إلى أنه طالب سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي، بمقابلة وليد العطار الذي أكد أنه لم يستطيع منحه أي أوراق إلا بموافقة جمال علام، وقال: نحن لجأنا مرة أخرى لوزير الرياضة بسبب مرور الوقت ولم تبق على المباراة إلا أيام قليلة.
وأضاف: أشرف صبحي كانت لديه ردة فعل عنيفة ووعدني بإرسال أحد المسؤلين من مكتبه لإرسال الخطابات وهو ما حدث ولكن بعد فوات الأوان.
وقال: اتحاد الكرة تخلى عن مساندة الكرة المصرية بسبب تضارب المواعيد بين كأس العالم للأندية ومشاركة لاعبينا بدوري أبطال أفريقيا واكد جمال علام في ذلك الوقت من خلال وسائل الإعلام:" أن الأزمة تم حلها وان المنتخب والأهلي سيشاركان بكافة نجومهما في البطولتين وهو مالم يحدث.
 

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