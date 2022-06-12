أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن
الكابتن محمود الخطيب فضح الدنيا، وسجل اليوم العديد من الأهداف خلال المؤتمر
الصحفي الذي عقده أمس السبت، وكأنه عاد مجددًا للعب كرة القدم، وعاد ليسجل من جديد.
وتابع خلال برنامج «على
مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي
الأهلي، كان هادئًا خلال المؤتمر الصحفي وسجل هاتريك.
وأشار أحمد موسى، إلى أنه يجب
على اتحاد الكرة دعم كل الأندية المصرية.
وعقد النادي الأهلي مؤتمراً
صحفياً امس، في مقر النادي بالجزيرة للحديث عن تفاصيل أزمة نهائي بطولة دوري أبطال
أفريقيا.