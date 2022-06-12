الأحد 12 يونيو 2022
توقيت مصر 11:53 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو صادم.. غرق سفينة على متنها 16 ألف رأس ماشية أثناء توجهها للسعودية

قرار مفاجئ من كاف بعد تصريحات الخطيب

الدولار يصعد لأعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي

طلاق ياسمين الخطيب.. ماذا حدث في ليلة انتحارها؟

ديانا هشام تخرج عن صمتها وترد على علاقتها بـ صلاح

موسيماني: المجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في أفريقيا

بالفيديو.. جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا

فنانة شهيرة تكشف أغرب ما فعله معها مدير أعمالها بعدما تزوجته

بعد تصدرها الترند.. شاهد ماذا حدث لـ هند القحطاني

ADS
 

قرار مفاجئ من كاف بعد تصريحات الخطيب

محمود-الخطيب-ورئيس-كاف-e1653945944186-750x470
الخطيب
Native
Teads
الأحد، 12-06-2022 11:26 ص

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” سيصدر قرارا خلال الفترة القادمة بعودة النظام القديم لنهائي دوري أبطال إفريقيا “ذهابا وإيابا”، بدلا من لعب مباراة واحدة.

وقال شوبير ، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:"كابتن الخطيب تحدث أمس خلال المؤتمر الصحفي، وقال لازم نقفل ملف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتحدث على الطرق القانونية التي سكلها الأهلي بشأن الأزمة".
وأضاف شوبير: " الكاف سيتخذ قرارا بإقامة نهائي إفريقيا ذهابا وإيابا بداية من النسخة المقبلة، بسبب الأزمات التي وقعت آخر 3 سنوات نتيجة إقامة النهائي من مباراة واحدة".
وتابع: " الأهلي استفاد أيضا من إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة، حيث حصد البطولة مرتين آخر 3 مواسم على حساب الزمالك وكايزر تشيفز، لكن لم تكن هناك حيادية من قبل الكاف بشأن اختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم المنقضي".
وكان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد مؤتمر صحفيا، أمس السبت، لكشف تفاصيل أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

إقرأ ايضا

cdn4.premiumread

تصريحات أغضبت الجماهير.. موسيماني: المجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في أفريقيا

20220611214644575

بالفيديو.. جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

2022-637905758287707918-770

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا

أخبار متعلقة

2022-637905758287707918-770

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا

محمود-الخطيب-780x470

الخطيب يخرج عن صمته ويفجر فضائح لأول مرة قد تطيح بمسؤولين

201901201143454345

خلال ساعات.. شوبير يُلمح إلى صدور قرار من الأهلي برحيل موسيماني

1265874_0

مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب بعد سجنه عامًا: أنت أسطورة

2021-637599346188696086-869

على رأسهم بيرسي تاو.. مطالب بالاستغناء فورًا عن هؤلاء اللاعبون

image

الوداد المغربي بطلًا لأفريقيا على حساب الأهلي الذي لم يلعب سوى 20 دقيقة!