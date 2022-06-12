قرار مفاجئ من كاف بعد تصريحات الخطيب

الأحد، 12-06-2022
11:26 ص
أكد الإعلامي أحمد شوبير
، أن
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف
” سيصدر قرارا خلال الفترة القادمة بعودة النظام
القديم لنهائي دوري أبطال إفريقيا “ذهابا وإيابا”، بدلا من لعب مباراة واحدة.
وقال شوبير
، عبر برنامجه
الإذاعي “مع شوبير
”:"كابتن الخطيب
تحدث أمس خلال المؤتمر الصحفي، وقال لازم
نقفل ملف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتحدث على الطرق القانونية التي سكلها الأهلي
بشأن الأزمة".
وأضاف شوبير
: " الكاف
سيتخذ قرارا بإقامة نهائي إفريقيا ذهابا وإيابا بداية من النسخة المقبلة، بسبب
الأزمات التي وقعت آخر 3 سنوات نتيجة إقامة النهائي من مباراة واحدة".
وتابع: " الأهلي استفاد
أيضا من إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة، حيث حصد البطولة مرتين
آخر 3 مواسم على حساب الزمالك وكايزر تشيفز، لكن لم تكن هناك حيادية من قبل الكاف
بشأن اختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم المنقضي".
وكان الكابتن محمود الخطيب
رئيس النادي الأهلي عقد مؤتمر صحفيا، أمس السبت، لكشف تفاصيل أزمة ملعب نهائي دوري
أبطال إفريقيا.