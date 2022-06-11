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اتحاد الكرة يتجه لإقالة إيهاب جلال

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ايهاب جلال
Native
Teads
السبت، 11-06-2022 03:31 م

يتجه أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم لإقالة إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، وذلك بعد الهزيمة التي مني بها "الفراعنة" مساء الخميس من أثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2023.
ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات مباراة إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية، بناءً على دعوة من جمال علام رئيس الاتحاد لمناقشة أسباب الهزيمة والإطلاع على تقرير ايهاب جلال المدير الفني للفريق، على أن يتم اتخاذ عدداً من القرارات الفورية.

ويتذيل الفراعنة المجموعة الرابعة والتي تضم إثيوبيا، ومالاوي، وغينيا، بـ3 نقاط، إثر الفوز في مباراة والخسارة في أخرى.
 

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