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موعد مباراة مصر والجزائر اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة

مصر تحقق فوزها الأول في التصفيات على حساب توجو
مصر
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الثلاثاء، 07-12-2021 01:56 م

يلتقي منتخب مصر بنظيره الجزائري، اليوم، الثلاثاء، في مواجهة نارية، بختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.
تقام المباراة بين مصر والجزائر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة، على استاد الجنوب.
وستذاع جميع المباريات على قناتي بي إن سبورتس 1، و2، بالإضافة إلى قنوات الكأس القطرية.
ويتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، متساويا مع الجزائر، وضمنا التأهل لربع النهائي على حساب لبنان والسودان.
وتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بعد نسختي 1992 و1988، مقابل مغادرته مرتين من دور المجموعات في نسختي عامي 1998 و2012، بعد أن شارك في النسختين بالمنتخب الأولمبي.
 

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