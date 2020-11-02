"شوبير" يكشف أسماء حكام مباريات نهائى أفريقيا

الإثنين، 02-11-2020
10:47 ص
محمد عبد الحارس
قال الإعلامى أحمد شوبير
، أسماء حكام
مبارة نهائى دوري أبطال أفريقيا والتى تم تحديد طرف واحد فيها وهو النادى الأهلى بعدما تغلب على الوداد ذهابا ايابا بنتيجة خمسة لهدف وحيد.
وأضاف "شوبير
" خلال برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، أن الجزائرى مصطفى غربال هو المرشح الأول لإدارة مباراة النهائى هذا الموسم، وليس رضوان جيد".
وأشار الإعلامي إلى أن هناك سبعة حكام
فى الاتحاد الأفريقى تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، وهذا سبب تأخر الإعلان عن حكم مباراة الزمالك والرجاء المغربى، وهو ما شكل أزمة لجنة الحكام
بالكاف
وهو ما دفعهم لعدم الإعلان أسماء المصابين.