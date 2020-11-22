وزير الشباب يفجر صدمة بشأن نهائي إفريقيا

الأحد، 22-11-2020
03:32 م
المصريون
فجر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب
والرياضة، صدمة
للجماهير المصرية، بشأن حضور مباراة نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك
، مؤكدًا أن
الجماهير لن تحضر اللقاء.
وأضاف الدكتور أشرف صبحي، في تصريحات عبر برنامج "ملعب
الصقر" المذاع على راديو مصر: "نجحنا مع اتحاد كرة القدم، ووزارة الداخلية
وبموافقة الكاف، على نقل المباراة إلى استاد القاهرة".
وتابع: "تم تأجيل زراعة النجيل الشتوي إلى نهاية شهر
نوفمبر، وأقوم بزيارة الملعب من وقت لآخر، خاصة أننا نتابع تطوير الاستاد وكذلك ملاعب
الصالات، قبل استضافة كأس العالم لليد".
وواصل: "نحاول إقامة مباراة خماسية بين قدامي الأهلي
وقدامي الزمالك
، خلال الأيام المقبلة ضمن مبادرة لا للتعصب".
وأردف: " لم يتم طرح حضور الجماهير حتى الآن، والمباراة
سوف يتم نقلها على التليفزيون الأرضي".
وأكد أشرف صبحي، أنه حريص على التواصل مع جميع الهيئات الرياضية
والمؤسسات الإعلامية، من أجل دعم مبادرة "نبذ التعصب".
وقال، في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو
مصر: "هناك استجابة كبيرة جدا لمبادرة نبذ التعصب، وأشكر كرم جبر، رئيس المجلس
الأعلى للإعلام، وجميع المؤسسات الرياضية والإعلامية والتي تساند تلك المبادرة، والتي
لن تكون فقط لهذه المباراة، ولكنها مستمرة لمدة عام وفي جميع البرامج الشبابية والرياضية".
وأضاف: "اللاعبون والمسئولون لهم دور في تلك المبادرة،
وعلى الجميع أن يحب ناديه ويشجعه بدون تعصب".
وتابع وزير الرياضة: "لدينا تواصل مع الأندية واتحاد
كرة القدم ووسائل الإعلام والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، علينا أن
نبدأ المبادرة ونستمر فيها، في كافة وسائل الإعلام والسوشيال ميديا".
وقال الوزير: "الإعلام عليه الدور الأكبر في تلك المبادرة،
ونسعى للاستمرارية ومحاولة نبذ التعصب بشتى الطرق".
وأضاف: "نخاطب اتحاد الكرة والأهلي والزمالك
أن لهم
دورا كبيرا في مخاطبة الجماهير والإعلام، ونحن مستمرين في هذه الملحمة، "مصر أولا..
لا للتعصب".