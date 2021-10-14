شوبير: لن يتم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك بسبب الشناوي

الخميس، 14-10-2021
10:14 ص
كشف الإعلامى أحمد شوبير
حقيقة تأجيل مباراة القمة
بين الأهلى والزمالك
المقرر إقامتها فى الإسبوع الثالث من الدوري الممتاز بعد إصابة
محمد الشناوى
حارس مرمى الأحمر .
وقال شوبير
فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعى : مباراة
القمة فى موعدها ، معقولة يا جماعة يتم تأجيل الماتش عشان لاعب اتصاب ، هذا كلا م غير
صحيح والماتش فى موعده .
وفى الإطار ذاته ، كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة
الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
في الجولة الثالثة لبطولة الدوري.
وقال عبد الفتاح في تصريحات عبر برنامج :"كورة
كل يوم": "لو لم يطلب الأهلي والزمالك
حكام أجانب سيتم تعيين طاقم مصري ولن اسمح بتدخل الأندية في الاختيارات".
وشدد على رفضه التام لتدخل الأندية في اختيارات
الحكام.
يذكر أن اتحاد الكرة قرر تعيين عصام عبد الفتاح
رئيسا للجنة الحكام على أن يتقدم بتشكيل اللجنة الجديد مطلع أكتوبر الجاري.