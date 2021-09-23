الغندور يسخر من الأهلي بعد هزيمته من الزمالك اليوم

الخميس، 23-09-2021
09:50 م
حسم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك
رجال بقيادة مديره
الفني الإسباني أوليفر روي قمة دوري المحترفين بعد الفوز على الأهلي بقيادة مديره الفني
طارق محروس بنتيجة 32-27 في المباراة التي تجمع بين الفريقين على صالة هيئة قناة السويس
ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين.
وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك
على الأهلي 17-13 قبل
أن يواصل الزمالك
تقدمه وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 32-27.
من جانبه أعرب الإعلامي خالد الغندور
نجم الزمالك
والمنتخب
السابق عن سعادته بفوز فريق اليد بنادي الزمالك
رجال بقيادة مديره الفني الإسباني أوليفر روي في قمة دوري المحترفين بعد الفوز على
الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروس بنتيجة 32-27 في المباراة التي جمعت الفريقين
على صالة هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين.
وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“:
”مافيش قاضية عشان مافيش مقارنة النتيجة ثقيلة أوي في كرة اليد مبروك يا زمالك فارق
5 أهداف مع الرأفة".
وكان اتحاد كرة اليد قرر أن تقام المباراة علي صالة هيئة
قناة السويس بالإسماعيلية في ظل اتخاذ قرار بإقامة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك
علي ملعب محايد.
وكان الزمالك
قد حقق الفوز على هليوبوليس والشمس على التوالى
في أول جولتين بينما حقق الأهلي الفوز على فريقي 6 اكتوبر والبنك الأهلي.
وواصل الزمالك
تفوقه على الأهلي خاصة وأن أبناء القلعة البيضاء
دخلوا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد خطف لقب السوبر من الأهلي والتأهل إلى كأس العالم
للأندية.
ولم ينجح الأهلي في تعويض هزيمته من الزمالك
في السوبر الأفريقي
بنتيجة 28-27 في الثانية الأخيرة ليصعد الزمالك
لمواجهة برشلونة الأسباني في كأس العالم
للأندية.