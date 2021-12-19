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سيف زاهر يوجه رسالة حادة إلى محمد الشناوي: الأهلي لديه بدائل

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الشناوي
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الأحد، 19-12-2021 03:03 م

وجه الإعلامي سيف زاهر، رسالة إلى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني.
ويأتي ذلك بعد اصابته بإجهاد في العضبة الخلفية، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب، والتي حصد فيها المنتخب على المركز الرابع، بعد خسارته أمام قطر بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية.
وقال سيف زاهر، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «عندي نصيحة لمحمد الشناوي، وهي يجب أن يشارك في مباراة وهو سليم بنسبة 100% ولا يعاني من أي إصابة».
وأضاف: «منتخب مصر والنادي الأهلي، لديهم بدائل في مركز حراسة المرمى على مستوى عالي من الكفاءة الفنية، إصرار محمد الشناوي، على لعب كل المباريات حتى وهو مصاب أو مجهد، هذا ليس في صالح الحارس، هذه رسالتي إلى الشناوي، للفترة المقبلة».
يُذكر أن محمد الشناوي، انتظم في معسكر الأهلي، استعدادًا لخوض مباراة الرجاء المغربي، المقرر لها الأربعاء المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة، في بطولة السوبر الإفريقي«.
 

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