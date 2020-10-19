الإثنين، 19-10-2020
11:49 ص
محمد عبد الحارس
إشاد الإعلامي
أحمد شوبير
، بالمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني
، المدير الفني للأهلي، بعدما
نجح فى تحقيق الفوز على نظيره الوداد المغربى في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال "شوبير
"
خلال برنامجه الإذاعى: "خطوة تعيين موسيماني
تحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة
محمود الخطيب".
وأضاف: "موسيماني
وضع ثقته في كامل عناصر النادي الأهلي، وظهر ذلك على أفراد خط الدفاع وخاصة أيمن أشرف
وياسر إبراهيم".
وأختتم:
"موسيماني
ساهم في عودة الهيبة الأفريقية للنادي، بعد أن قطع شوطاً كبيراً للتأهل
للنهائي".
وتغلب الأهلي بهدفين
نظيفين على مضيفه الوداد بملعب محمد الخامس، سجلهما محمد مجدي أفشة وعلى معلول من ركلة
جزاء.