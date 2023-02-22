الأربعاء 22 فبراير 2023
توقيت مصر 15:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار اليوم.. أعلى البنوك شراءً وبيعًا للدولار

شاهد.. صفع مطربة سودانية شهيرة خلال غنائها في حفل على المسرح

استمر 10 ثوان.. زلزال في لبنان وفلسطين وإسرائيل

محاكمة سعد لمجرد.. الفتاة: أجبرني على خلع قميصي واغتصبني

مشهد مرعب.. تمساح يلتهم عجوز عمرها 85 عامًا

فنانة شهيرة: "أنا عندي 28 سنة ولسه مبلغتش"

حارس الأهلي يخرج عن صمته ويعلق على واقعة الاعتداء عليه في السودان

لأول مرة في التاريخ.. مصر تطرح ديونًا إسلامية لحل أزمة الدولار

تقترب من 100 جنيه للكيلو.. قفزة كبيرة في أسعار الدواجن اليوم

أول صور للمعتمرين المقتولين داخل فندق بمكة المكرمة

ADS
 

شوبير: الإسماعيلي يطيح بـ"ميدو" بعد التعادل مع غزل المحلة.. ويكشف خليفته

322705597_1211612886231399_3304215461156895344_n
ميدو
Native
Teads
الأربعاء، 22-02-2023 10:17 ص

 

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اقتراب حمزة الجمل، لاعب ومدرب الإسماعيلي السابق، من تولي القيادة الفنية للدراويش، خلفًا لـ أحمد حسام ميدو، على خلفية تعادل الفريق اليوم مع غزل المحلة، 1-1، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64.

 

وكتب “شوبير” عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «أخبار عن عودة حمزة الجمل لتدريب الإسماعيلي».

 

جاء الهدف الأول لفريق الإسماعيلي بالدقيقة 54، بعد كرة عرضية من كريم عرفات من جهة اليمين قابلها فراس شواط برأسية وصلت إلى عماد حمدي بمفرده داخل منطقة الـ 6 ياردات فسدد الأخير كرة سكنت المرمى الخالي.

 

وتعادل غزل المحلة، في الدقيقة 90+6، بعد كرة عرضية من أحمد الشيخ من جهة اليسار قابلها عبد الرحمن عاطف برأسية سقطت من يد محمد فوزي فتابعها «عاطف» بتسديدة سكنت يمين المرمى.

 

إقرأ ايضا

742

حارس الأهلي يخرج عن صمته ويعلق على واقعة الاعتداء عليه في السودان

2023_2_5_2_34_23_462

كولر يقرر استبعاد مهاجم الأهلي لنهاية الموسم

Capture

رد صادم من الكاف على شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

أخبار متعلقة

20-11-2022_23_37_30_GomhuriaOnline_91668980250

ميدو يكشف مفاجأة عن هدف الهلال في الأهلي: محدش خد باله

Capture

محمد شريف يعتذر وتعليق ناري من "شوبير"

1673691_0

شوبير يفجر صدمة مدوية للمنتقلين للزمالك

1992124_0

تعليق مفاجئ من "ميدو" على فوز الأهلي بثلاثية

elbashayer-2022-01-19_426384

جماهير الزمالك تسب نجم الفريق بلفظ خارج

20190608120745745

أبرزها الأهلي والزمالك.. جدول مباريات اليوم في الدوري