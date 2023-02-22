



كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اقتراب حمزة الجمل، لاعب ومدرب الإسماعيلي السابق، من تولي القيادة الفنية للدراويش، خلفًا لـ أحمد حسام ميدو، على خلفية تعادل الفريق اليوم مع غزل المحلة، 1-1، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64.

وكتب “شوبير” عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «أخبار عن عودة حمزة الجمل لتدريب الإسماعيلي».

جاء الهدف الأول لفريق الإسماعيلي بالدقيقة 54، بعد كرة عرضية من كريم عرفات من جهة اليمين قابلها فراس شواط برأسية وصلت إلى عماد حمدي بمفرده داخل منطقة الـ 6 ياردات فسدد الأخير كرة سكنت المرمى الخالي.

وتعادل غزل المحلة، في الدقيقة 90+6، بعد كرة عرضية من أحمد الشيخ من جهة اليسار قابلها عبد الرحمن عاطف برأسية سقطت من يد محمد فوزي فتابعها «عاطف» بتسديدة سكنت يمين المرمى.