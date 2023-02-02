أشاد أحمد حسام ميدو بالمدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بعد قيادته الفريق الأحمر لعبور عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح كأس العالم للأندية بنتيجة 3-0.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن كولر مدرب (كويس) ويقدم عملاً رائعاً وتطور معه الأهلي بشكل كبير في الأداء الهجومي والاختراق وقدم مستويات مشرفة أمام أوكلاند.

ووجه ميدو التهنئة للأهلي على الأداء الذي قدمه في مباراة أوكلاند موضحاً أن الفريق الأحمر قدم مستويات رائعة ويستحق الفوز.

وأشار إلى أن مواجهة ريال مدريد الإسباني بالنسبة للأهلي حال حدوثها ستكون الأهم للفريق الأحمر حال تأهله لدور الأربعة.

وحقق الفريق الأحمر فوزاً كبيراً على أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

موقف الأهلي:

تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية، ويضرب موعدًا مع سياتل ساوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف يوم السبت المقبل ٤ فبراير، ويتأهل الفائز من الفريقين لمواجهة ريال مدريد بطل أوروبا في الدور نصف النهائي للبطولة في الظهور الثامن للفريق بكأس العالم للأندية.

أهداف الأهلي:

تقدم حسين الشحات للأهلي من تصويبة صاروخية في الدقيقة ٤٥، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة ٥٦، وسجل البديل بيرسي تاو الهدف الثالث في الدقيقة ٨٦.

وقدم الأهلي عرضًا قويًّا وممتعًا، لا سيما في الشوط الثاني، والذي نجح خلاله الفريق في تسجيل هدفين وتوالت الفرص الضائعة.