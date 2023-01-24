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أبرزها الأهلي والزمالك.. جدول مباريات اليوم في الدوري

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الثلاثاء، 24-01-2023 10:52 ص

يبحث كثيرين عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 في مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي جاء أبرزها لقاء الزمالك ضد غزل المحلة، ولقاء الأهلي ضد البنك الأهلي.

 

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في مسابقة الدوري الممتاز، جاءت كالتالي:-

 

مباراة فيوتشر والمصري البورسعيدي، والتي ستقام اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 2:45 مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد السويس الجديد.

مباراة الزمالك وغزل المحلة، ستقام اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد المحلة.

مباراة الأهلي والبنك الأهلي، ستقام اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد المحلة.

مباراة سموحة وبيراميدز، ستقام اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد الإسكندرية.

 

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