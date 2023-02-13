



علق الإعلامي أحمد شوبير، على انتقاد جماهير النادي الأهلي، لمحمد شريف، وأزمة شقيق محمد مجدي أفشة لاعبي الفريق، بعد خسارة الفريق أمام ريال مدريد، وفلامنجو ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: مش كل ما لاعب يضيع كورة أو يظهر بشكل وحش في مباراة ننتقده ونطالب برحيله، يجب مساندة اللاعبين ودعمهم.

وأضاف: هل تتذكروا وليد أزارو الذي رحل لضغط الجماهير على الإدارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ وأيضًا السنغالي أليو بادجي وغيرهما من المهاجمين، وفي الناحية الأخرى زكريا الوردي الذي رحل لضغوطات الجماهير، مش كدة، ما هي الأزمة في أن يطلب محمد شريف الحصول على تيشيرت فينيسيوس، ولماذا تعرض اللاعب لكل هذا الهجوم.

وأتم نائب اتحاد الكرة السابق: أرفض الهجوم ضد اللاعبين، ويجب مساندتهم، وخاصة الأجانب الذين يرحلون بسبب الضغوطات، أبرزهم وآخرهم في الأهلي بدر بانون، بسبب تهنئته لجماهير الرجاء على السوشيال ميديا.

وكان اللاعب محمد شريف قال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "قدر الله ما شاء فعل بعتذر لكل جماهير النادي الأهلي عن الهدف المؤكد والذي كان من الممكن أن يتسبب في تعزيز الفوز، أشعر بكل مشجع زعلان وربنا وحده عالم اللي أنا فيه وأعدكم بالأفضل في الفترة القادمة في كافة البطولات".