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شوبير يفجر صدمة مدوية للمنتقلين للزمالك

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شوبير
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الخميس، 02-02-2023 01:18 م

 

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مصير صفقات نادي الزمالك الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

 

وكان اتحاد الكرة، أعلن خلال الساعات الماضية عدم قيد صفقات الزمالك الجديدة، بسبب عدم التزام نادي الزمالك بدفع جزء من ديونه لدى الجبلاية.

 

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "سألت عن مصير صفقات الزمالك الجديد بعد أزمة القيد، وكان الرد بأنه لا يمكن عودة هولاء اللاعبين إلى أنديتهم بعد فشل قيدهم مع الزمالك، والحل الوحيد هو إعارتهم إلى دوريات لم تغلق باب القيد، وهذا الحل الوحيد".

 

وأضاف: "الزمالك ملتزم بهؤلاء اللاعبين لأنه تعاقد معهم".

 

وتعاقد نادي الزمالك مع ناصر منسي من البنك الأهلي والمغربي أحمد بلحاج من أسوان، بالإضافة إلى قطع إعارة محمود شبانة من سموحة.

 

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