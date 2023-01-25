جماهير الزمالك تسب نجم الفريق بلفظ خارج

الأربعاء، 25-01-2023
09:06 ص
هاجمت جماهير فريق الزمالك مصطفي شلبي
نجم الفريق الأول أثناء
مباراة الفريق أمام غزل المحلة
.
وقامت جماهير فريق الزمالك بسب مصطفي شلبي
نجم الفريق بلفظ
غير لائق خلال مباراة الفريق أمام غزل المحله في إطار منافسات الجولة الخامسه عشر من
بطولة الدوري المصري
حقق فريق غزل المحلة
فوزاً مستحقاً على الزمالك بهدفين مقابل
هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المحلة في الجولة الـ15 من منافسات الدوري
المصري.
وافتتح غزل المحلة
التهديف في الدقيقة 5، بعد تمريرة رائعة
من أحمد النادري إلى أوروك الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء “لوب” من فوق حارس المرمى
لتسكن الشباك.
وأضاف غزل المحلة
الهدف الثاني فى الدقيقة 19، عن طريق أحمد
النادري بعد تمريرة رائعة من أحمد الشيخ ليضعه منفرداً ويسددها بقوة فتسكن شباك الزمالك.
وجاء هدف تقليص الفارق لنادي الزمالك فى الدقيقة 62 عن طريق
زيزو من ركلة جزاء.
وبهذه النتيجة يتجمد الزمالك في المركز الخامس برصيد 26 نقطة
،وأرتفع رصيد المحلة إلى النقطة 25 فى المركز السابع.