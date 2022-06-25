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أشرف بن شرقي برسالة غامضة: «والله شاهد على ما أقول»

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اشرف بن شرقي
Native
Teads
السبت، 25-06-2022 09:13 ص
وجه المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك رسالة مؤثرة وغامضة، إلى جماهير القلعة البيضاء عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
ونشر اللاعب المغربي أشرف بن شرقي صورة عبر صفحته تجمعه بزميله عبدالله جمعة في التدريبات ودون أعلاها قائلا: ولكم مكانة خاصة في قلبي .. والله شاهد على ما أقول.
وبات المغربي أشرف بن شرقي نجم نادى الزمالك من افضل اللاعبين الأجانب الذين خاضوا تجارب احترافية في الدوري المصري.
وساهم المغربي اشرف بن شرقي في نيل نادى الزمالك العديد من البطولات المحلية والقارية منذ ارتداؤه القميص الأبيض.
وساهم المغربي أشرف بن شرقي في تعادل الفارس الأبيض أمام النادي الأهلي في لقاء القمة رقم 124 ونجح في تسجيل الهدف الأول للقلعة البيضاء في شباك محمد الشناوي في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
 

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