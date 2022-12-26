تعليق مفاجئ من «أردوغان» على انتقال «رونالدو» لنادٍ سعودي: لقد دمروه

تطرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له إلى أزمة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وانتقاله إلى نادي النصر السعودي خلال الفترة المقبلة.

وقال أردوغان: لقد قضوا على كريستيانو رونالدو للأسف، فرضوا عقوبات سياسية عليه، ووضعوه في الاحتياط وأدخلوه في الشوط الثاني أمام المغرب، وهذا أعتقد أنه دمر نفسيته وأهدر طاقته، إنه شخص يدافع عن القضية الفلسطينية وأنا أحترمه كثيرا.

وأضاف : ما فعله مدرب البرتغال أمام المغرب كان أمرا كارثيا جدًا، كيف تقوم بإدخال لاعب بحجم كريستيانو إلى أرضية الملعب ومُتبقي على نهاية المباراة 30 دقيقه فقط، لقد أهدر موهبة كريستيانو وأزعج عقله وقام بحرمانه من قوته التي يمتلكها والتي دائمًا ما كان يُظهرها.

واختتم حديثه قائلا:" وفقًا للمعلومات التي تلقيتها فإن كريستيانو رونالدو في طريقة الى السعودية واللعب هناك.

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