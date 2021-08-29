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شاهد.. ذهول أسطورة التنس العالمي من البطل المصري إبراهيم حمدتو

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حمدتو
Native
الأحد، 29-08-2021 10:36 ص

أثار البطل إبراهيم حمدتو لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة ، ذهول أسطورة التنس نوفاك دجوكوفيتش، وذلك بعد أدائه المشرف، في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو 2020".
ونشر نوفاك دجوكوفيتش فيديو قصير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، للبطل المصري إبراهيم حمدتو، وهو يلعب بفمه، خلال مشاركته في دورة الألعاب البارالمبية، التي تقام حاليا في طوكيو.
وعلق نوفاك دجوكوفيتش:" رائع.. أنا في حالة ذهول من هذا".
ظهر إبراهيم حمدتو بصورة مشرفة  في في دورة الألعاب البارالمبية، رغم صعوبة المهمة نظرا لفقدان البطل ذراعيه ومنافسته لابطال العالم للعبة بالفم.
وخسر حمدتو مباراته الثانية 0-3 أمام تشاو تشين بطل الصين ليفقد فرصة التأهل من دور المجموعات.
ويعتبر الأسطورة حمدتو هو اللاعب الوحيد في العالم الذي يلعب تنس الطاولة دون ذراعين، وهو الأمر الذي أثار إعجاب ودهشة الجميع المتواجدين في طوكيو 2020 سواء كانوا لاعبين، أو مصورين، كما أن اليابان البلد المستضيف قررت وضعه كـ"انيمشن" في العرض الخاص بالبطولة.

 

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